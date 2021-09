28.09.2021 - Italienischer Samstag

Einen italienischen Samstag bietet die Volkshochschule Neuss am Samstag, 9. Oktober 2021, von 9.30 bis 14.45 Uhr im Romaneum an. Teilnehmende mit wenigen Vorkenntnissen können dabei kurz vor den Herbstferien ihre Sprachkenntnisse auffrischen, noch einmal intensiv sprechen, ihr Italienisch wieder aktivieren und sich erneut mit der schönen italienischen Sprache befassen. Bei Beratungsbedarf unterstützt die VHS gerne unter der Telefonnummer 02131-904151. Anmeldung direkt auf der Homepage der VHA auf vhs-neuss.de oder per Mail an vhs@stadt.neuss.de.

(Stand: 28.09.2021, Fi)