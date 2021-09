28.09.2021 - „Rupi“ und „Zoom“ geben sich die Ehre Doppelkonzert bei der Jazz-Reihe „Blue in Green“ am Donnerstag, 7. Oktober 2021, 20 Uhr in der Alten Post https://www.neuss.de/presse/aktuell/28-09-2021-rupi-und-zoom-geben-sich-die-ehre

28.09.2021 - „Rupi“ und „Zoom“ geben sich die Ehre

Doppelkonzert bei der Jazz-Reihe „Blue in Green“ am Donnerstag, 7. Oktober 2021, 20 Uhr in der Alten Post