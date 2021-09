28.09.2021 - Welche Grenzen brauchen wir?

Kaum ein anderes Thema hat die europäische Politik in den letzten Jahren so beeinflusst wie die Debatte um Geflüchtete, Asyl und Migration. Gerald Knaus erklärt in seinem Vortrag am Dienstag, 5. Oktober 2021, 18.30 Uhr, in der Volkshochschule Neuss im Romaneum, Brückstraße 1, die Hintergründe der Diskussionslage und stellt seine These zur Diskussion, dass humane Grenzen möglich seien. Der Migrationsexperte, dessen Analysen Regierungen in ganz Europa beeinflusst haben, erläutert, welche Grundsatzprobleme gelöst werden müssten und wie aus abstrakten Prinzipien mehrheitsfähige, umsetzbare Politik werden könnte, die Fakten und Emotionen berücksichtigt. Der Vortrag ist entgeltfrei, eine Anmeldung unter www.vhs-neuss.de ist erwünscht.

