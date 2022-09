28.09.2022 - Leidenschaftlich sammeln – Talk im Feld-Haus

Wie fing das eigentlich an, mit der Sammelleidenschaft? Im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung „Me as Mickey Mouse. Popstars von John Lennon bis Udo Lindenberg zeichnen“ im Feld-Haus erzählt ein Sammlerpaar am kommenden Sonntag, 2. Oktober 2022, 11.30 Uhr, im Dialog mit der Kuratorin der Ausstellung Anita Hachmann M.A. vom Kauf des allerersten Werks, Jahrzehnte des Sammelns und der doppelten Freude einer geteilten Leidenschaft.

Die Veranstaltung kostet 4 Euro pro Person, der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung über die Website des Museums oder telefonisch ist erforderlich. Nutzen Sie das lange Wochenende und besuchen die aktuelle Sonderausstellung im Feld-Haus, die noch bis zum 3. Oktober 2022 zu sehen ist. Aktuelle Informationen finden die Besucher*innen auf der Website des Museums oder erhalten sie auch telefonisch an der Museumskasse unter 02131/90 41 41.

Ein Foto der Ausstellung finden Sie in unserem Bildarchiv. (Foto: Britta Schüssling, Köln)

(Stand 28.09.2022)