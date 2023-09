28.09.2023 - Arbeiten zur Sanierung des Stingesbachsammlers laufen an

Die InfraStruktur Neuss AöR (ISN) beginnt mit der Sanierung des so genannten Stingesbachsammlers zwischen dem Bahndamm (Neuss-Krefeld) und dem Further Kirmesplatz. Dazu starten im Oktober 2023 die Rodungsarbeiten zum ersten Bauabschnitt zwischen Bahndamm und Römerstraße. Die Arbeiten an dieser Stelle werden voraussichtlich ein Jahr dauern. Der zweite Bauabschnitt zwischen Römerstraße und Further Schützenplatz wird nach den derzeitigen Planungen im Herbst 2024 beginnen.

Der dringend sanierungsbedürftige und hydraulisch überlastete Kanal wird auf einer Länge von rund einem Kilometer erneuert, dabei im Durchmesser vergrößert und in der Trassenführung verändert. Ebenfalls werden zwei Überlaufschächte zum Schutz vor Starkregenereignissen gebaut und die Schmutz- und Regenwasserleitungen auf der Römerstraße erneuert. Nach Abschluss der Arbeiten werden die Flächen entlang der neuen Kanaltrasse wieder ökologisch hochwertig aufgeforstet.

Die gesamte Bauzeit für den Stingesbachsammler beträgt nach den aktuellen Planungen zwei Jahre; die Arbeiten sind so terminiert, dass sie keine Auswirkungen auf das Further Schützenfest haben werden.

Detaillierte Informationen zu der Baumaßnahme sind im Internet unter www.baustellenradar-neuss.de nachzulesen.