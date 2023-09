28.09.2023 - Programm der VHS Neuss im Oktober

Kosmologie-Vortrag in der VHS

„Gab es in der Hölle genug Eisen?“ fragt am Montag, 16. Oktober 2023 Dr. Axel Tillemans um 19 Uhr in der VHS im RomaNEum. Er erläutert, wie Asteroideneinschläge die Voraussetzung für die Entstehung von Leben schufen. Die Veranstaltung ist entgeltfrei. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit gibt es auf der Website der VHS Neuss.

VHS-Gespräch mit Peter Brandt

Am Mittwoch, 18. Oktober 2023, führt Sven Lilienström, Gründer der Initiative „Gesichter der Demokratie“, in der VHS im RomaNEum ein Gespräch mit Prof. Dr. Peter Brandt. Der Historiker (und Sohn von Willy Brandt) beleuchtet Parallelen des Jahres 1923 mit heute. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit stehen auf der Website der VHS Neuss zur Verfügung.





Herz Yoga an der VHS Neuss

Am 21. Oktober 2023 ab 10 Uhr können Teilnehmende beim Herz Yoga ihre Körperwahrnehmung und Achtsamkeit im RomaNEum schulen. Die Aktivierung des Parasympathikus führt zu nachhaltiger Entspannung! Das Entgelt beträgt 17,52 Euro. Eine Anmeldung auf der Website der VHS ist notwendig.





Musikalische Sonntagsmatinée in der VHS

Am 22. Oktober 2023 stellt Prof. Dr. Ute Büchter-Römer in der VHS im RomaNEum unter dem Titel „Mensch Schubert! Der Wanderer, der Unstete ...“ den berühmten Musiker in Leben und Werk vor. Beginn ist um 11 Uhr, der Eintritt ist frei. Anmeldemöglichkeit und mehr Informationen auf der Website der VHS.





Fahrrad Reparatur-Seminar an der VHS Neuss

Sie möchten Ihre Fahrradreparatur selber vornehmen? Wunderbar, denn das macht Sie unabhängig und ist auf Dauer auch recht preiswert! Das Basis-Seminar findet am 21. Oktober 2023 im RomaNEum von 10 bis 14.30 Uhr statt und kostet 27,00 Euro. Eine Anmeldung im Vorfeld ist notwendig.





„Durstiges Land“: VHS-Vortrag

Am Mittwoch, dem 25. Oktober 2023, befasst sich „Spiegel“-Autorin Susanne Götze damit, wie Deutschland damit umgehen sollte, wenn die Trinkwasserversorgung in Zukunft schwieriger wird. Ab 18.30 Uhr entwirft sie mögliche Szenarien und diskutiert Lösungsstrategien. Der Eintritt ist frei. Anmeldemöglichkeit und weitere Informationen finden Sie hier.





VHS Neuss: Entspannung für Schultern und Nacken mit Feldenkrais

Das Feldenkrais Seminar am 28. Oktober 2023 von 10 bis 14 Uhr im RomaNEum ermöglicht es kleine und leichte Bewegungen zu erlernen. Die Teilnehmenden erproben Arme und Schultern "hängen" zu lassen und den Kopf entspannt und frei auf der Wirbelsäule zu tragen. Das Entgelt beträgt 26,28 Euro. Die Anmeldung ist über die Website der VHS Neuss möglich.





Mythos „Wilder Westen“ in der VHS

An drei Samstagnachmittagen lädt Clara Petino ab dem 28. Oktober 2023 in der VHS zur Beschäftigung mit Literatur und Film über den sagenhaften „Wilden Westen“ der USA ein. Das Entgelt beträgt 35,00 €. Die Anmeldung und weitere Informationen finden Sie hier.





Mehr Informationen zu allen Angeboten der VHS Neuss gibt es unter www.vhs-neuss.de oder telefonisch unter 02131 904151.

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (Autorin Susanne Götze entwirft mögliche Szenarien und diskutiert Lösungsstrategien zur zukünftigen Trinkwasserversorgung, Foto: Sascha Hilgers)