28.09.2023 - Eröffnung der Trendsportanlage im Südpark

Am Mittwoch, 27. September 2023, hat Bürgermeister Reiner Breuer die neu errichtete Trendsportanlage auf dem Freizeitgelände Südpark eröffnet. In dem beliebten Freizeitpark in Reuschenberg steht den Bürger*innen nun ein erweitertes und kostenfreies Sportangebot zur Verfügung.

Der alte Spielbereich auf dem Freizeitgelände Südpark war in die Jahre gekommen. Die Sanierung wurde insbesondere nötig, weil inzwischen der alte Tartanbelag abgespielt war und bei Feuchtigkeit extrem rutschig wurde. Die Basketballkörbe sowie das Volleyballfeld waren ebenfalls nicht mehr auf dem neuesten Stand.

Im Bereich des alten Basketballfeldes, wurden neben einem neuen Kunststoffspielfeld für Basketball ein 3x3-Basketballfeld, ein Beachvolleyball-Feld sowie eine Calisthenics-Anlage errichtet. Außerdem sind im Vergleich zum vorherigen Zustand etwa 60% der Gesamtfläche entsiegelt worden.

Mit der Trendsportanlage verfolgt die Stadt Neuss weiterhin das gesteckte Ziel, mehr Menschen in Bewegung zu bringen.

„Wir fördern hier im Südpark ganz aktiv den vereinsungebundenen Sport. Die Anwohnerinnen und Anwohner können in ihrer Freizeit unkompliziert und wohnortnah sportlich aktiv werden.“, so Bürgermeister Reiner Breuer bei der Eröffnung der neuen Trendsportanlage.

Die Stadt Neuss hat 400.000 Euro in die Trendsportanlage investiert.

