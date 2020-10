28.10.2020 - Kurator führt durch Sonderausstellung „Fisch Land Fluss“ im Clemens Sels Museum

Ab ins Museum! Dazu bietet das Clemens Sels Museum Neuss am Sonntag, 8. November 2020, eine Kuratorenführung um 11.30 Uhr an sowie zwei öffentliche Führungen um 14 und um 15.30 Uhr durch die aktuelle Sonderausstellung „Fisch Land Fluss. Eine Zeitreise durch die Fischereigeschichte am Niederrhein“ an.

In der Herbstausstellung des Museums, Am Obertor, dreht sich alles um zehntausend Jahre Fischereigeschichte. Fisch gehört zu den ältesten Nahrungsmitteln des Menschen – in Flüssen und Seen fand der Mensch in früheren Jahrhunderten reichlich Nahrung. Auch der Rhein und die Erft waren früher fischreiche Gewässer. Spannende Exponate und zahlreiche originalgetreue Nachbildungen von Fischereigeräten erwarten die Besucherinnen und Besucher.

Den Anfang macht Kurator Dr. Carl Pause um 11.30 Uhr und gibt auf seinem Rundgang einen spannenden Einblick in seine Ausstellung. Am Nachmittag bietet sich dann erneut die Gelegenheit zu einem Besuch der Ausstellung mit einer Führung um 14 oder 15.30 Uhr.

Die Teilnahmegebühr für die 60-minütige Führung beträgt vier Euro, zuzüglich Eintritt. Eine Anmeldung ist erforderlich!

Bitte informieren Sie sich über die aktuellen Verhaltens- und Abstandsregeln im Museum auf www.clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch unter 02131/904141.

Anmeldung und weitere Informationen dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 02131/904141.

(Stand: 28.10.2020/Bu)