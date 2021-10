28.10.2021 - Blaue Wunder

Harmonie, Ruhe und Frieden werden oft mit der Farbe Blau in Verbindung gebracht. In der Landschaftsmalerei nutzen Künstler und Künstlerinnen eine Abstufung von Blautönen, um mit der sogenannten Luftperspektive eine Tiefenwirkung zu erzielen. Von tosenden Wogen zu luftige Höhen und bis hoch hinauf in himmlische Sphären führt ein Farbenrausch in Blau. In der öffentlichen Führung am Sonntag, 31. Oktober 2021, 11.30 Uhr, widmet sich Kunstvermittlerin Celia-Maria Schmidt in dieser letzten Führung aus der Reihe „Farbenrausch“ ausgewählten Werken der ständigen Sammlung des Clemens Sels Museum Neuss, Am Obertor. Die 60-minütige Führung kostet pro Person vier Euro zuzüglich Eintritts. Eine Anmeldung auf www.clemens-sels-museum-neuss.de/kalender oder telefonisch an der Museumskasse unter 02131/904141 ist erforderlich.

(Stand: 28.10.2021/Spa)