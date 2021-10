28.10.2021 - Clemens Sels Museum Neuss an Allerheiligen geschlossen

Das Clemens Sels Museum Neuss und seine Dependance auf dem Kirkeby-Feld, das Feld-Haus – Museum für Populäre Druckgrafik, bleiben an Allerheilgen, 1. November 2021, geschlossen. Im Museum laufen die Vorbereitungen für die kommende Sonderausstellung auf Hochtouren. Dort eröffnet am Sonntag, 7. November 2021 „Loïe Fuller Superstar. Tänzerin aus Licht und Farbe“. Die Eröffnung um 11.30 Uhr steht Besucher und Besucherinnen kostenfrei offen. Weitere aktuelle Informationen sind telefonisch an der Museumskasse unter 02131/904141 oder auf der Website des Museums unter www.clemens-sels-museum-neuss.de erhältlich.

(Stand: 28.10.2021/Spa)