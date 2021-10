28.10.2021 - Faszination Portrait

Wer blickt denn da so nachdenklich? Wie schaffen es Künstler und Künstlerinnen eigentlich Charakter, Gemüt und die Stimmung einer Person einzufangen? Wann haben Betrachter das Gefühl, in einen echten Blickwechsel mit dem oder der Dargestellten zu treten? Am kommenden Sonntag, 31. Oktober 2021, 13 Uhr, widmet sich Kunstvermittlerin Celia-Maria Schmidt in der öffentlichen Führung der Faszination des Porträts anhand von Werken der Ständigen Sammlung des Clemens Sels Museums Neuss, Am Obertor. Die 60-minütige Führung kostet vier Euro zuzüglich Eintritt pro Person. Eine Anmeldung auf www.clemens-sels-museum-neuss.de/kalender oder telefonisch an der Museumskasse unter 02131/904141 ist erforderlich.

(Stand: 28.10.2021/Spa)