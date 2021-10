28.10.2021 - USA – Ein Jahr unter Biden

Michael Tobias wagt am Donnerstag, 4. November 2021, eine erste Bilanz zur Präsidentschaft Joe Bidens in den Vereinigten Staaten von Amerika. Welche Akzente hat die Biden-Administration seither gesetzt? Wie hat sie das Land international aufgestellt, insbesondere in Bezug auf Europa und Deutschland? Und wie sieht es im Landesinneren aus: Sind die Gräben, die die Präsidentschaft Trumps sichtbar gemacht hat überwunden oder ist das Land so tief gespalten wie nie zuvor?

Der Vortrag in der Volkshochschule Neuss im Romaneum beginnt um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um vorherige Anmeldung unter www.vhs-neuss.de wird gebeten.



(Stand: 28.10.2021, Kro)

https://www.vhs-neuss.de/kurssuche/kurs/Ein-Jahr-Praesident-Biden-eine-erste-Bilanz/U501003V#inhalt