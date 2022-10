28.10.2022 - Bezirksausschuss II - Nordstadt tagt am Donnerstag

Am kommenden Donnerstag, 3. November 2022, findet die nächste Sitzung des Bezirksausschusses II - Nordstadt statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderemeine Beschlussempfehlung an den Rat zur grundhaften Erneuerung der Stichstraße „Zum Zörr“. Diese befindet sich baulich in einem schlechten Zustand und muss vollständig und grundhaft erneuert werden. Außerdem berichtet die Verwaltung über das Ergebnis der Heimatwerkstatt Neusserfurth.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr, findet im Thomas-Morus-Haus, Adolfstraße 54, 41462 Neuss statt und wird von der Ausschussvorsitzenden Claudia Föhr geleitet. Da im Thomas-Morus-Haus kein W-LAN zur Verfügung steht, bitten wir Sie, die Sitzungsunterlagen vorab herunterzuladen. Diese stehen im Bürgerportal auf neuss.de zur Verfügung.

(Stand 28.10.2022)