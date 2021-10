28.10.2021 - Kanalsanierung Rosellerheide beginnt

Die Kanalisation im Wasserschutzgebiet Mühlenbusch in Rosellerheide wird in den kommenden eineinhalb Jahren durch die Infrastruktur Neuss AöR (ISN) saniert. Die vorbereitenden Arbeiten sollen am 2. November 2021 beginnen. Der Start der eigentlichen Tiefbauarbeiten soll Ende November in der Erlenstraße erfolgen. In insgesamt 20 Straßen werden nacheinander die Hauptkanäle sowie 165 Anschluss- sowie Senkenleitungen erneuert. Die Arbeiten finden dabei sowohl in offener als auch geschlossener Bauweise (Schlauchliner) statt. Die Anwohner*innen werden entsprechend der Ablaufplanung sukzessive über die Sanierungsarbeiten und damit einhergehende Einschränkungen informiert. Die Grundstücke werden aber auch während der Arbeiten erreichbar bleiben. Ausführliche Informationen auch zu der Baumaßnahme Südlicher Bereich von Rosellerheide finden sich unter www.baustellenradar-neuss.de.