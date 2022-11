28.11.2022 - Gesangsworkshops in der Musikschule

An der Musikschule der Stadt Neuss finden auch im Jahr 2023 wieder mehrere Gesangsworkshops mit Anne Hartkamp statt. Unter dem Titel „Singen im Ensemble – Pop- und Jazzgesang für Erwachsene“ startet der erste Workshop am 9. Januar 2023. Die Gesangsworkshops an der Musikschule der Stadt Neuss sind ein guter Einstieg für alle, denen vielleicht Gesangsunterricht zu viel wäre, die sich aber als Einsteiger*innen, Chorsänger*innen oder Hobbysänger*innen etwas intensiver mit dem Singen und mit ihrer Stimme befassen möchten. Willkommen sind also alle, die gerne singen und Lust auf einige der großen Songs aus Pop, Jazz und Soul haben. Im Mittelpunkt stehen bekannte oder weniger bekannte, ganz neue oder schon legendäre Songs, die im Kurs gesungen werden und Raum zum Ausprobieren bieten. Außerdem gibt es die Gelegenheit, hier einiges an Handwerkszeug zum Thema Stimme, Atmung, Stilistik und Interpretation kennen zu lernen: „einfach singen“ mit viel Spaß und Lerneffekt. Natürlich werden dabei die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen (bis hin zu einer möglichen Veranstaltung im Onlineformat) beachtet.

Das Anmeldeformular ist online unter www.musikschule-neuss.de verfügbar und kann an die Musikschule der Stadt Neuss, RomaNeum, Brückstraße 1, 41460 Neuss, geschickt werden.

(Stand: 28.11.2022/Spa)