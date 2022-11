Ab dem 29. November 2022 werden die öffentlichen Grünflächen im Neubaugebiet am Blausteinsweg in Holzheim durch die Stadt Neuss frei gemacht. Die Flächen des geplanten Grünzugs in der Klimaschutzsiedlung werden vom Aufwuchs befreit, um sie auf den zukünftigen Ausbau vorzubereiten.