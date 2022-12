28.12.2022 - Bau des Regenüberlaufbeckens auf dem Gierer Weg beginnt

Die InfraStruktur Neuss AöR beginnt - unter Berücksichtigung der Witterung - voraussichtlich am Montag, 9. Januar, mit dem Neubau eines Regenüberlaufbeckens in der Gierer Straße in unmittelbarer Nähe zur Brücke über den Norfbach. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt in offener Bauweise. Die vorgesehene Bauzeit beträgt unter Vorbehalt der Witterungseinflüsse voraussichtlich sechs Monate.

Umleitungen für Autos und Busse

Ab Dienstag, 10. Januar, wird die Gierer Straße im Bereich Norfbach nach den derzeitigen Planungen daher voll gesperrt. Ab diesem Zeitpunkt wird es eine Umleitung für den Individualverkehr und die Stadtwerke-Buslinien 841 und NE1 über die Altebrücker Straße, Raiffeisenstraße und Rosellener Kirchstraße geben. Die beiden Bushaltestellen auf der Gierer Straße „Am Norfbach“ und „Am Josefshaus“ werden dann nicht angefahren. Die Bushaltestelle „Brunnenstraße“ wird über die Rosellener Kirchstraße angefahren. In der Maasstraße wird in Fahrtrichtung „Am Kirchbusch“ eine Ein-bahnstraße inklusive Halteverbots eingerichtet, damit die Busse die Haltestelle „Brunnenstraße“ anfahren können.



Infrastruktur in Rosellen wird zukunftsfest gemacht

Die Stadtwerke Neuss hatten in diesem Jahr auf der Gierer Straße in Rosellen eine neue, 600 Meter lange, Gasleitung verlegt. Ebenfalls in diesem Abschnitt haben die Kreiswerke Grevenbroich Wasserversorgungsleitungen neu verlegt. Nach dem Bau des Regenüberlaufbeckens wird im letzten Bauabschnitt das Gasnetz über den ersten Bauabschnitt hinaus erweitert sowie die Straßendecken erneuert.

Alle Informationen zur Baumaßnahme Gierer Straße finden sich auch online unter www.baustellenradar-neuss.de.