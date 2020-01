29.01.2020 - Kinder-Tanz-Performance der Martin-Luther Schule im Clemens Sels Museum Neuss

... hat die vierte Klasse der Martin-Luther Grundschule aus Neuss das Ergebnis ihres einwöchigen Tanzworkshops im Clemens Sels Museum Neuss präsentiert.

Unter der Leitung der Choreographin Ulla Geiges und der Pädagogin Bettina Schneidewin haben die Schülerinnen und Schüler sich nach einer Führung von Museumsdirektorin Dr. Uta Husmeier-Schirlitz durch die aktuelle Sonderausstellung "Begegnungen. Die verbindende Sprache der Kunst" mit den Themen „Kunst sehen – Kunst tanzen“ und „mit dem Körper sehen – mit dem Körper verstehen“ beschäftigt. An fünf Vormittagen haben sich die Kinder anschließend im Clemens Sels Museum, Am Obertor, getroffen und auf die Impulse der Sonderausstellung eingelassen, um diese in Bewegung umzusetzen.