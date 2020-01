29.01.2020 - Lieblingspaare

Am Mittwoch, 5. Februar 2020, führt Museumspädagogin Dr. Carola Gries um 14.30 Uhr in der Veranstaltungsreihe „Kunst und Kuchen“ durch die aktuelle Sonderausstellung „Begegnungen. Die verbindende Sprache der Kunst“ im Clemens Sels Museum Neuss.

In der Ausstellung gilt es, anhand von 40 Paaren die innere Verbindung zwischen den Werken zu entdecken. Dabei setzen sich die Paare aus je einem Objekt aus dem Museumsbestand und aus der russisch-jüdischen Privatsammlung Rubinstein-Horowitz zusammen. Diesmal stehen ausgewählte Werke und deren spannende Geschichten im Mittelpunkt.

Im Anschluss bietet sich bei Kaffee und Kuchen die Gelegenheit zum gemeinsamen Gespräch. Die Teilnahmegebühr inklusive Eintritt, Kaffee und Kuchen beträgt elf Euro, eine vorherige für Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen sind dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 02131/904141erhältlich.