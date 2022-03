29.03.2022 - Alles was bewegt

Zu einem Bewegungstheaterprojekt lädt das Geschwister-Scholl-Haus in Kooperation mit der Stadtbibliothek Neuss von Montag, 11. April, bis Donnerstag, 14. April 2022, jeweils 14 bis 18 Uhr, ein. Die Teilnehmenden begeben sich zusammen mit zwei Theaterpädagoginnen und einer Tanzpädagogin auf die Suche nach dem Rhythmus, lassen sich von bewegter Literatur inspirieren und präsentieren das Ergebnis zum Abschluss in einer Aufführung. Das Projekt wird vom Kulturrucksack NRW finanziert und die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen und Fragen zum Projekt sind per E-Mail an jule.roediger@stadt.neuss.de oder tatjana.be@gmx.de sowie telefonisch unter 01520/5980357 oder 0178/8607980 möglich.

(Stand: 28.03.2022/Spa)