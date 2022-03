29.03.2022 - Schützenabenteuer in den Osterferien

In den Osterferien laden die Stadtbibliothek Neuss und das Rheinisches Schützenmuseum Neuss Kinder zwischen sieben und zehn Jahren zu einem dreitägigen Workshop ein, bei dem Aktionen und Entdeckungen rund um das Schützenfest im Mittelpunkt stehen. Die Aktionstage starten am Mittwoch, 20. April 2022, und enden am Freitag, 22. April 2022, jeweils 10 bis 14 Uhr. Eine Anmeldung über den Veranstaltungskalender der Stadtbibliothek unter www.stadtbibliothek-neuss.de ist erforderlich. Ein ausführlicher Ablauf wird nach einer erfolgreichen Anmeldung per E-Mail versendet. Die Veranstaltung ist für alle Teilnehmenden kostenfrei.

Neuss ohne die Schützen ist kaum vorstellbar. Seit über 600 Jahren gehören sie zur Stadtgeschichte von Neuss. Doch wer sind die Schützen? Wie wird man zum Schützenkönig? Wie schwer ist ein Schützenorden? Und was haben Lebkuchen mit einem Schützenfest zu tun? Diese und weitere spannende Fragen können zwölf Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren erkunden. Gemeinsam tauchen sie in die Geschichte der Schützen ein, erlernen das Fahnenschlagen, gestalten ihren eigenen Orden, nehmen an einer Schnitzeljagd teil, besuchen das Schützenglockenspiel und treffen den aktuellen Schützenkönig. Den Abschluss bildet eine Challenge, bei der die Teilnehmenden ihr Wissen und ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen und einen Preis gewinnen können.

Das Projekt wird in Kooperation mit dem Jugendzentrum Das InKult durchgeführt und gefördert vom Förderverein der Stadtbibliothek Neuss.

(Stand: 28.03.2022/Spa)

