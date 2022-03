29.03.2022 - Was das Wasser so mit sich bringt

Wegen der großen Nachfrage bietet die Volkshochschule Neuss im Romaneum, Brückstraße 1, einen Zusatztermin der hydrogeologischen Exkursion mit Angela Herzberg zum Uedesheimer Rheinufer am Donnerstag, 30. Juni 2022, 15.30 Uhr, an. Anmeldungen sind ab sofort wieder möglich unter www.vhs-neuss.de, die Teilnahme kostet 11,48 Euro.

Wo kommt das Wasser des Rheins eigentlich her? Wie schnell ist es unterwegs? Wie entstehen Fluss-Schleifen? Wo hat der Fluss die größte Kraft? Und was bringt er alles mit sich? Gelöstes und ungelöstes, könnte man sagen. Wertvolle Minerale , Sand, Steine oder sogar Kokain. Das und vieles mehr erkunden die Teilnehmenden während eines Spaziergangs am Uedesheimer Rheinufer. Und schließlich zeigen die Steine, die man dort findet, welchen Weg der Rhein und seine Nebenflüsse durch die unterschiedlichen geologischen Einheiten Deutschlands bis zu uns am Niederrhein genommen haben. 400 Millionen Jahre Erdgeschichte liegen bunt gemischt nebeneinander: Granite aus dem Schwarzwald, Sandsteine mit Fossilien aus dem Moselgebiet, Schmucksteine aus der Gegend von Idar-Oberstein, Bims vom letzten Ausbruch des Laacher-See-Vulkans oder Gold-Prüfsteine.

(Stand: 28.03.2022/Spa)