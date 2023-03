29.03.2023 - Unterstützung für das "Host-Town"-Programm gesucht

Anlässlich der Special Olympic World Games 2023 in Berlin empfängt die Stadt Neuss gemeinsam mit dem Rhein-Kreis Neuss als „Host-Town“ vom 12. bis zum 15. Juni 2023 die Senegalesische Delegation und richtet ein großes Inklusionsfest auf dem Münsterplatz aus. Für den Delegationsbesuch werden nun Sponsoren gesucht.

Damit die Tage des Aufenthalts für die Gäste aus dem Senegal und Bürger*innen zu einem unvergesslichen Erlebnis werden, können interessierte Unternehmen und Organisationen Teil dieses Projektes werden und so ein deutliches Signal für Inklusion und ein gleichberechtigtes Miteinander in der Stadtgesellschaft senden. Interessierte für vertraglich vereinbarte Sponsoringleistungen für Übernachtungen, Künstler*innen, Bühnentechnik, Verpflegung, Merchandising o.ä. in finanzieller Form oder als Sachleistung können sich unter den Telefonnummern 02131 905210 oder 02131 905202 an das Sportamt der Stadt Neuss wenden. Unter diesem Link finden Sie weitere Informationen.

Das „Host-Town"-Programm bietet im Rahmen der Special Olympic World Games, der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung, beteiligten Städten und Landkreisen die Chance vor Beginn der Spiele Delegationen aus den verschiedensten Regionen der Welt zu empfangen, um außerhalb der sportlichen Wettbewerbe Land und Leute kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und so ein kraftvolles Zeichen des offenen und respektvollen Miteinanders zu setzten.