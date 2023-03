29.03.2023 - Wassertemperaturen werden erhöht und Attraktionen wieder in Betrieb genommen

Die Bädertochter der Stadtwerke Neuss, die Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH, war im vergangenen Jahr mit gutem Beispiel beim Energiesparen vorangegangen. Ein Großteil der Sparmaßnahmen kann nun zum Start der Osterferien wieder zurückgenommen werden. Die Wassertemperatur in den Sportbecken wird auf 27 Grad erhöht. In den Freizeitund Lehrschwimmbecken können sich die Gäste fortan wieder auf 32 Grad warmes Wasser freuen. „Auch die Textilsaunen und weitere Attraktionen wie zum Beispiel die Massagedüsen, die Nackenstrahler und die Gegenstromanlage im Südbad sowie die Rutschen (wochentags ab 14 Uhr; an Wochenenden ganztags) werden wieder in Betrieb genommen. In unserer Saunalandschaft WELLNEUSS werden ab dem kommenden Wochenende wieder alle Saunen in Betrieb sein“, erklärt Matthias Braun, Geschäftsführer der Stadtwerke-Bädertochter. Im Mai und im Juli 2022 hatten die Stadtwerke in ihren Einrichtungen in zwei Schritten umfangreiche Energiesparmaßnahmen umgesetzt. „Nicht zuletzt´durch vielfältige Einsparungen konnte im zurückliegendenWinter eine Gasmangellage verhindert werden.

Auch wenn wir jetzt wieder Temperaturen erhöhen und Attraktionen in Betrieb nehmen, ist für uns als Bäder- und Wellneuss-Betreiber Energiesparen weiter ein wichtiges Gebot. So haben wir etwa die Zeit genutzt, um Pumpen und Lüftungen weiter zu optimieren und auch in Abdeckungen für unsere Vier-Jahreszeiten-Becken im Südbad und im Wellneuss investiert. Auch der energieintensive Wellenbetrieb im Stadtbad bleibt vorerst außer Betrieb“, so Braun weiter. Fröhlichen Osterferien im und am Wasser steht bei dann wieder erhöhten Wassertemperaturen nichts mehr im Wege: Für alle jungen Schwimmerinnen und Schwimmer bieten die Stadtwerke Neuss in den Osterferien Aktionen für Kinder und Jugendliche an.

Südbad: Wasserrettung für Kinder

Im Südbad findet Dienstag, 4. April und Donnerstag, 13. April, das Wasserrettungsprogramm „Rettet Fridolin“ für Kinder statt. Von 10.30 bis 13 Uhr lernen die Kinder gemeinsam mit Bäder-Maskottchen Pinguin „Fridolin", durch Strömungen zu schwimmen oder unter Hindernissen durchzutauchen. Die Mitarbeiter im Südbad vermitteln außerdem auf kindgerechte Weise, wie man mit Rettungsgeräten umgeht und Personen im Wasser transportiert. Außerdem erleben die Kinder wie eine Herz-Lungen-Wiederbelebung funktioniert und können an einem 100-Meter-Zeitschwimmen mit Kopfsprung teilnehmen. Die Veranstaltung ist für Kinder ab neun Jahren geeignet, die sicher schwimmen können.

Im Preis von 16,50 Euro sind der Schwimmbadeintritt sowie ein Mittagessen und ein Getränk enthalten. Anmeldungen gegen Entrichten der Teilnahmegebühr sind ab sofort an der Kasse im Südbad möglich.

Stadtbad: „Neusser Familien Ninja Cross Meisterschaft“

Am Sonntag, 16. April, findet von 11.00 bis 14.00 Uhr die nächste Ninja Cross Meisterschaft im Neusser Stadtbad an der Niederwallstraße statt! Geschicklichkeit, Koordination und Muskelkraft sind gefragt, um den Ninja Cross zu bewältigen. Mit dem 23 Meter langen Wasserparcours wird das

Stadtbad in wenigen Sekunden zur Wettkampfarena. Herausforderungen über, auf und unter Wasser warten auf die Teilnehmer. Die Wettkämpfe werden nach Altersklassen unterteilt und sind somit für die ganze Familie geeignet. Auf alle Gewinner der „Neusser Familien Ninja Cross Meisterschaft“ wartet eine Überraschung. Für die Veranstaltung ist lediglich der reguläre Eintrittspreis von 3,80 Euro für Jugendliche und 6,10 Euro für Erwachsene zu zahlen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Einfach vorbeikommen, mitmachen oder anfeuern!

Grundreinigung im Nordbad

Aufgrund der jährlichen Grundreinigung bleibt das Nordbad von Samstag, 01.04.2023, bis einschließlich Sonntag, 16.04.2023, geschlossen. Nach der Wiedereröffnung steht im Nordbad dann auch wieder beliebte Rutsche zur Verfügung. Wochentags ab 14 Uhr und an den Wochenenden

ganztags.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.stadtwerke-neuss.de