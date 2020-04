29.04.2020 - Ständebaum in Weckhoven ist fertig

Der neue Ständebaum in Weckhoven steht. Pünktlich zum 30. April ist es dem Heimatverein Weckhoven gelungen, den Ständebaum fertigzustellen, auch wenn es zum jetzigen Zeitpunkt keine feierliche Einweihung geben wird. Wegen der Corona-Virus-Pandemie müssen leider das Maibaumfest und das Lindenplatzfest ausfallen. Heinz Hick (Vorsitzender des Weckhovener Heimatvereins) verspricht aber, dass das Fest nachgeholt wird, sobald es wieder geht.

Der neue Ständebaum aus Metall ersetzt den bisherigen hölzernen Maibaum vor der Gaststätte „Zur alten Post“ in Weckhoven, der 2019 so marode war, dass der Heimatverein über eine neue Lösung nachdenken musste. Frei von Werbung wird der neue Blickfang ab jetzt ganzjährig zu bewundern sein. Die Gesamtkosten für den neuen Ständebaum betrugen fast 40.000 Euro. Die Sparkassenstiftung der Sparkasse Neuss hat unter Mitwirkung von Bürgermeister Reiner Breuer Fördermittel von insgesamt 17.500 Euro bereitgestellt. Der Rest wurde finanziert aus Mitteln des Heimatvereins, der Schützen, Spenden von Weckhovener Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger zahlreiche weitere Spenden, Institutionen und Firmen. Die 15 größten Spenderinnen und Spender durften sich auf einer Ehrentafel verewigen.