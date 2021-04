29.04.2021 - 42. Internationaler Hansetag Neuss 2022

Der Bundespräsident hat die Schirmherrschaft über den Internationalen Hansetag 2022 in Neuss übernommen. Die Hansestadt Neuss wird vom 26. bis zum 29. Mai 2022 Gastgeberin des 42. Internationalen Hansetags sein. Über 2.000 Delegierte aus 16 Ländern werden in Neuss erwartet, darunter viele (Ober-)Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der teilnehmenden Hansestädte. Mehrere hunderttausend Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein vielfältiges und spannendes Programm unter dem Motto „Im Fluss der Zeit“ freuen.

Die erfreuliche Mitteilung über die Übernahme der Schirmherrschaft hat das Bundespräsidialamt jetzt Bürgermeister Reiner Breuer schriftlich mitgeteilt. Ob Frank-Walter Steinmeier (oder auch dessen Nachfolgerin oder Nachfolger) im Mai 2022 auch persönlich in die rheinische Hansestadt kommen wird, ist noch abhängig von den anstehenden Bundespräsidentenwahlen im nächsten Februar. Bis dahin kann keine verbindliche Auskunft hierüber gemacht werden. Gleichwohl freuen sich mit dem Bürgermeister auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des neu gegründeten Hansebüros, das im Februar seine Arbeit in den Räumen von Neuss Marketing am Obertor aufgenommen hat. Seitdem wird mit Hochdruck an dem großen Event gearbeitet. Projektleiter sind Richard Palermo, der eigens für diese Aufgabe vom Bürgermeisteramt freigestellt worden ist, und Jürgen Sturm, Geschäftsführer der Neusser Marketing GmbH & Co. KG. Ergänzt wird das Team von Projektmanagerin Lena Wittig. Unterstützt wird die Arbeit des Hansebüros von Angelika Quiring-Perl, die bereits im vergangenen Jahr vom Rat zur der Hansebeauftragten der Stadt Neuss bestellt worden ist.

Am Freitag, 7. Mai 2022, wird der Haupt- und Sicherheitsausschuss anstelle des Rates über eine umfangreiche Beratungsunterlage zu den Planungen des 42. Internationalen Hansetags beraten und entscheiden. Der Hansetag in Neuss wird hoffentlich nach dem Internationalen Hansetag im Juni 2019 in der russischen Partner- und Hansestadt Pskow der erste Hansetag in Vollpräsenz sein. Sowohl die Hanseveranstaltung im Sommer 2020 im sauerländischen Brilon sowie der im kommenden August anstehende Hansetag in der lettischen Hauptstadt Riga werden nur als virtuelle Hansetage in die Geschichte der Neuen Hanse eingehen.

Für Fragen zu den aktuellen Planungen des Hansetags 2022 steht Richard Palermo vom Hansebüro unter +49 2131 90-2022 oder per Mail unter richard.palermo@stadt.neuss.de zur Verfügung.

