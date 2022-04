29.04.2022 - Am 6. Mai 2022 startet das STADTRADELN

Am 6. Mai 2022 beginnt wieder die aktive Phase des diesjährigen STADTRADELN in Neuss. Bis zum 26. Mai 2022 zählt jeder Kilometer, der mit dem Fahrrad zurückgelegt wird. Auch noch während des Aktionszeitraums kann sich jeder interessierte Neusser Radler und jede Radlerin unter www.stadtradeln.de/neuss registrieren, einem bestehenden Team beitreten oder ein neues Team gründen. Danach einfach losradeln und die Radkilometer online eintragen.

Ziel des STADTRADELNs ist es, beruflich und privat möglichst viele Wege klimafreundlich mit dem Rad zurückzulegen und so CO 2 einzusparen. Auch dieses Jahr will die Stadt Neuss also mit möglichst vielen Radlerinnen und Radlern antreten. „So können wir einen weiteren Schritt in Richtung ´Neuss Klimaneutral 2035´ gehen“ sagt Dr. Matthias Welpmann, Beigeordneter für das Dezernat Umwelt, Klima und Sport. Dr. Matthias Welpmann konnte bei einer kleinen Auftaktveranstaltung am 28. April 2022, bei der in der Innenstadt kostenlose Fahrradsattelschoner verteilt wurden, den diesjährigen STADTRADELN-Star kennenlernen:

Björn Rottenbiller ist leidenschaftlicher Radfahrer, und das bei jedem Wetter. Der CNC Maschinenbediener pendelt mit dem Rad und der Bahn klimafreundlich zur Arbeit und verkörpert dabei perfekt das Motto: jeder hat das Zeug zum STADTRADELN-Star. „Radfahren ist Freiheit für mich. Es vereint Sport und Fortbewegung und verbindet Menschen, man kommt schnell in Kontakt mit anderen“ sagt der dreifache Familienvater, der in seiner Freizeit natürlich auch gerne seine Kinder mit auf Radtouren nimmt.

In seinem regelmäßigen Blog unter www.stadtradeln.de/neuss wird er von seiner autofreien Zeit während des STADTRADELN-Zeitraums berichten und Tipps geben, wie man das Rad gut in seinen Alltag integrieren kann.

(Stand: 29.04.2022/Bo)

In unserem Bildarchiv finden Sie ein Foto von der kleinen Auftaktveranstaltung. Foto: Stadt Neuss (v.l.n.r.) STADTRADELN-Star Björn Rottenbiller, Beigeordneter Dr. Matthias Welpmann sowie Klimaanpassungsmanager Julian Bleckmann.