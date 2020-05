29.05.2020 - Vorsicht Glas! - Führungen zur Sonderausstellung

Museumspädagogin Dr. Carola Gries führt die Besucherinnen und Besucher des Clemens Sels Museums Neuss am Pfingstsonntag gleich zweimal durch die aktuelle Sonderausstellung „Vorsicht Glas! Hinterglasmalerei von August Macke bis heute“.

Die gerade eröffnete Sonderausstellung im Haupthaus am Obertor widmet sich einer speziellen Bildgattung, die für Künstlerinnen und Künstler der Klassischen Moderne ein neues kreatives Experimentierfeld eröffnete. Ausgehend von den Errungenschaften der „Rheinischen Expressionisten“ und des „Blauen Reiters“ ist die Aktualität und Vielfalt zu sehen, die die Hinterglasmalerei auch heute noch in der zeitgenössischen Kunst besitzt.

Die öffentlichen Führungen finden um 11.30 Uhr und um 13 Uhr statt. Eine vorherige Anmeldung per E-Mail an service@clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch unter 02131/904141 ist zwingend erforderlich. Die Teilnahmegebühr für die 45-minütige Führung beträgt drei Euro zuzüglich Eintritt. Das Museum ist Pfingstsonntag und Pfingstmontag, 31. Mai und 1. Juni 2020, jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Aufgrund der derzeitigen Situation gelten besondere Verhaltens- und Hygieneregeln: Maximal zehn Personen dürfen pro Führung teilnehmen, das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist Pflicht. Alle Teilnehmenden bekommen vor Beginn der Führung einen Klapphocker, um sich mit dem erforderlichen Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern vor die Werke setzen zu können.

Auch das Feld-Haus, Museum für Populäre Druckgrafik, ist sonntags und montags jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Dort ist die Sonderausstellung „Aufbruch ins Land der Farben“ zu sehen.