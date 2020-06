29.06.2020 - "Kommunales Datenlabor Neuss 2040“ gegründet

Den Auftakt zu der jetzt begründeten Kooperation bildete Anfang 2019 der gemeinsame „Letter of Intent“, in dessen Folge die Rahmenbedingungen im Detail abgestimmt wurden. Mit der Unterzeichnung des Rahmenvertrags wird dieses neuartige Projekt jetzt offiziell gestartet und kann seine Arbeit für eine erste Laufzeit von fünf Jahren aufnehmen.

Bürgermeister Reiner Breuer: „Ich freue mich, dass die Creditreform AG dieses Projekt der Stadt Neuss angeboten hat. Ziel ist es, auf kommunaler Ebene exemplarisch fachübergreifende Daten-Werkzeuge für Verantwortliche in Politik und Verwaltung zu entwickeln.“

Siebo Woydt, Mitglied des Vorstands der Creditreform AG: „Wir haben langjährige Erfahrung in der Anwendung komplexer wirtschaftsbezogener und gesellschaftsrelevanter Daten. Die wissenschaftliche Vertiefung einzelner Themen in Zusammenarbeit mit einer Kommune ist auch für uns ein neues und bisher einzigartiges Projekt. Besonders freue ich mich, dieses Projekt unmittelbar an unserem langjährigen und auch zukünftigen Standort in Neuss umzusetzen. Hier haben wir mit der Stadt Neuss einen kompetenten und engagierten Partner gefunden und werden insbesondere mit Vertreterinnen und Vertretern aus den Bereichen der Wirtschaftsförderung, der Statistik und der Sozialplanung intensiv zusammenarbeiten. Sichtbar wird unsere Verbundenheit mit der Stadt Neuss nicht nur bei dieser innovativen Projektarbeit, sondern auch mit dem im Bau befindlichen neuen Creditreform Campus an der Stresemannallee.“

Dr. Rainer Bovelet, Synergie 2 (Aachen), wissenschaftlicher Leiter des Projekts: „Die geplanten transdisziplinären Datenauswertungen bieten das Potential, über neuartige datenbasierte Informationen und innovative Denkansätze wichtige Impulse zur kommunalen Zukunftsgestaltung nicht nur für die Stadt Neuss zu liefern. Das „Kommunale Datenlabor Neuss 2040“ ist daher ein innovatives und zugleich hochspannendes Pilotprojekt von durchaus weitreichender Bedeutung.“