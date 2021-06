29.06.2021 - Kassetten, Schallplatten und Videos digitalisieren

Mit Fördermitteln des Landes NRW konnte die Stadtbibliothek Neuss im vergangenen Jahr einen “Makerspace” einrichten. Zukünftig finden in dem neu eingerichteten Raum verschiedene Formate aus den Bereichen Robotik, Coding und Do-it-yourself statt.

Ab Mittwoch, 7. Juli 2021, startet als neues Veranstaltungsformat der „Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien“. Peter Vogel vermittelt während des rund einstündigen Workshops zweimal monatlich wissenswertes über die Geräte, die in der Stadtbibliothek zur Digitalisierung von alten Kassetten, Schallplatten oder Videos genutzt werden können.

Die Teilnehmenden erhalten zum Abschluss der Veranstaltung ein einen „Führerschein“, der dazu befähigt, während der Servicezeiten der Bibliothek die Geräte selbstständig zu nutzen. Dazu werden nicht nur die Abspielgeräte, sondern auch einen Laptop mit entsprechender Digitalisierungssoftware zur Verfügung gestellt. „Lediglich ein Speichermedium, beispielsweise ein USB-Stick oder eine externe Festplatte, ist sind mitzubringen“, so Bibliothekar Peter Vogel, der die neue Veranstaltungsreihe entwickelt und dabei seine langjährigen Erfahrungen aus den „Smartphone- und Tablet-Sprechstunden“ mit eingebracht hat.

Die Teilnahme ist kostenlos, ein gültiger Bibliotheksausweis wird jedoch vorausgesetzt. Alle Termine sowie das Online-Formular zur Anmeldung sind unter www.stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltungen/ abrufbar.

(Stand: 29.06.2021, Kro)