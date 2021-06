29.06.2021 - Was wächst denn da?

Die Stadtbibliothek Neuss lädt Kinder von acht bis zwölf Jahren in der zweiten Woche der Sommerferien zur Teilnahme an der Aktionswoche „Was wächst denn da?“ ein. Von montags bis freitags, 12. bis 16. Juli 2021, bauen, bemalen und bepflanzen die Kinder dann Regalbeete und Pflanzenkästen, die im Anschluss mit nach Hause genommen werden können. Außerdem steht ein Ausflug zum „Bioland Lammertzhof“ in Kaarst sowie eine Veranstaltung mit der Wildkräuterpädagogin Veronika Neumann auf dem Programm.

Die Aktionswoche wurde gemeinsam von der Stadtbibliothek Neuss, Moritz Ehrentraut, dem Leiter des Jugendzentrums InKult und Ingrid Dreyer, Leiterin des Jugendzentrums der Reformationskirche Neuss, entwickelt. Sämtliche Materialien, Hin- und Rückfahrkarten für die Bahn sowie Mineralwasser zur Erfrischung werden von der Stadtbibliothek Neuss bereitgestellt.

Die Aktionswoche beginnt täglich um zehn Uhr und endet um 14 Uhr, Treffpunkt ist immer in der Stadtbibliothek. Lediglich mittwochs - am Tag des Ausflugs - treffen sich die Teilnehmenden bereits um neun Uhr am Neusser Hauptbahnhof. Die Veranstaltung ist kostenfrei und setzt keinen Bibliotheksausweis voraus. Eine Anmeldung ist über www.stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltung/was-waechst-denn-da-aktionswoche-zum-thema-nachhaltigkeit/ möglich.



(Stand: 29.06.2021, Kro)