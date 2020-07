29.07.2020 - Arbeiten für neues Regenklärbecken beginnen

Die InfrastrukturNeuss AöR (ISN) beginnt am Dienstag, 4. August, mit den Arbeiten für den Einbau eines notwendigen Regenklärbeckens in den vorhandenen Regenwasserkanal auf der Stresemannallee. Der Einbau erfolgt im Mittelbereich der Straße in Höhe des Europadamms. Die gesamte Baumaßnahme soll ein halbes Jahr dauern.

Während der ersten Bauphase bis Ende September wird der Verkehr auf der Stresemannallee in beiden Fahrrichtungen auf einer Länge von rund 200 Metern jeweils einspurig geführt. Stadtauswärts (in Richtung Josef-Kardinal-Frings-Brücke) ist während dieser Zeit ein Linksabbiegen in die Straße „Rennbahn“ nicht möglich. Eine Zufahrt zur Rennbahn oder zur Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) ist aber jederzeit stadteinwärts über die Stresemannallee sowie über die Hammer Landstraße möglich.

Ausführliche Informationen auch zu der Baumaßnahme Stresemannallee finden sich unter www.baustellenradarneuss.de .