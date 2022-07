29.07.2022 - Mit den Stadtwerken bei allen Umzügen und der großen Königsparade

Als Hauptsponsor begleiten die Stadtwerke Neuss auch 2022 das Neusser Schützenfest. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause wird Neuss am letzten August-Wochenende endlich wieder ganz im Zeichen des großen Bürger-Schützenfestes stehen. Die große Tribüne vor der Treppe zum Freithof wird dabei erstmals zur „Stadtwerke Neuss-Tribüne“. Für alle Umzüge und natürlich auch die große Königsparade am Schützenfestsonntag verlosen die Stadtwerke ab sofort an ihre Kunden Tribünenkarten. Teilnahmeberechtigt sind alle Strom-, Gas-, Fernwärme- und AboTicketkunden Nahverkehr. Für den prächtigen Fackelzug am Schützenfestsamstag, die Nachmittagsumzüge am Sonntag, Montag und Dienstag, den Abendumzug am Montag sowie den „Wackelzug“ zu Ehren der neuen Majestät am Dienstagabend stehen dabei jeweils 25 x 2 exklusive Tribünenkarten zur Verfügung. Für die große Königsparade am Sonntagmittag verlosen die Stadtwerke 10 x 2 Tribünenkarten. „Seit Jahren stehen die Stadtwerke Neuss als verlässlicher Partner an der Seite des Neusser Bürger-Schützen-Vereins. Dies gilt gerade auch in schwierigen und turbulenten Zeiten,wie wir sie aktuell auch durch die Energiekrise und die weiter andauernde Corona-Pandemie erleben. Schützenfest ist und bleibt aber der verbindende Faktor in Neuss. Ein großer Teil sowohl unserer Kundinnen und Kunden als auch unserer Mitarbeitenden ist beim Schützenfest aktiv. Ob als Aktive in Uniform, als Besucher oder als „Röske“ am Straßenrand oder auf der Tribüne“, erläutert Stadtwerke-Geschäftsführer Stephan Lommetz das Sponsoring-Engagement des Neusser Versorgungs- und Infrastrukturunternehmens.

Das Karten- Gewinnspiel findet per E-Mail statt. Alle Informationen zum „Stadtwerke-Tribünen-Gewinnspiel“ finden Sie auf der Website der Stadtwerke. Das Gewinnspiel endet zwei Wochen vor Schützenfest am Sonntag, 14. August um 23.59 Uhr. Die Gewinner werden unmittelbar nach der Ziehung benachrichtigt.

(Stand 29.07.2022)