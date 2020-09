29.09.2020 - Blue in Green – Jazzreihe wird im Oktober fortgesetzt

Nach der Absage der diesjährigen Neusser Jazz Sommer Nacht, können sich Jazzfans nun auf Donnerstag, 29. Oktober 2020, 20 Uhr, freuen. Dann wird die Veranstaltungsreihe „Blue in Green“ unter geltenden Hygieneauflagen im Kulturforum Alte Post fortgesetzt.

In Neuss zu Gast sein wird die Formation „Malstrom“, mit Florian Walter (Sopran- und Altsaxophon), Jo Beyer (Drums) und Axel Zajac (Gitarre). Das Trio treibt auf einem natürlichen Rhythmus, klingt aber niemals banal. Die musikalischen Reisen sind dabei auch mit einer Spur Humor gewürzt. Das farbenreiche Spiel der erfolgreichen Basic-Besetzung, die bereits zahlreiche Preise abräumte, überrascht immer wieder aufs Neue.

Aus dem Frühjahr herausgekickt und auf Donnerstag, 12. November 2020, 20 Uhr, verschoben wurde „RUPI“. Der Bassist Wolf-Ruprecht Schwarzburger stellt sein Solo-Album "Die Sonne" vor. Urbane Beats mit Anleihen aus Jazz, Funk und Trance versprechen Club-Sound, die Musik folgt dabei der Sonne und führt um die ganze Welt. Weitere Mitglieder der Reisegesellschaft sind Jürgen Dahmen (Piano) und Sameh Mina (Drums).

Der Organisator der Jazzreihe, Philipp van Endert, hat bereits einen guten Plan, was mit den übrigen ausgefallenen Konzerten des Jahres 2020 geschehen soll: "Alle Konzerte sollen im Blue in Green-Programm 2021 nachgeholt werden, das Programm für das kommende Jahr wird wahrscheinlich im November feststehen. Auch die Neusser Jazz Sommer Nacht wollen wir - möglichst mit dem Lineup aus 2020 - im Mai 2021 im Globe Theater stattfinden lassen."

Karten sind telefonisch unter 02131/904122 oder per Mail an info@altepost.de erhältlich.

(Stand: 29.09.2020/Kro)