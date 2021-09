29.09.2021 - Bilderbuchkino „Der Lesebär“

„Der Lesebär“ lädt am Donnerstag, 7. und 21. Oktober 2021, Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren zum Bilderbuchkino in die Stadtbibliothek Neuss, Neumarkt 10, ein. Es werden spannende Bilderbücher vorgelesen und deren Bilder besprochen. Die Kinder können aktiv miterzählen, raten und so die Geschichte entdecken.

Am 7. Oktober um 15 Uhr wird „Dr. Brumm auf Hula Hula“ von Daniel Napp vorgelesen. Darin will der stets gemütliche Dr. Brumm mit seinen Freunden Pottwal und Dachs nur einen Erholungsurlaub machen. Aber erst wird Dachs reisekrank und dann muss Pottwal vor einem hungrigen Vogel gerettet werden. Da kann von Entspannung kaum die Rede sein.

Zwei Wochen später, am 21. Oktober wird um 15 Uhr das Buch „Piggeldy und Frederick - Was ist Freundschaft?“ von Elke Loewe präsentiert. Die Kinder begleiten die beiden Schweine bei der Klärung dieser Frage und erfahren, welche Eigenschaften eine Freundschaft ausmacht.

Die „Lesebär“-Veranstaltungen dauern rund 45 Minuten, der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung ist auf maximal 25 Personen begrenzt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Während der Veranstaltung gilt die 3G-Regel für die begleitenden Erwachsenen, deren Einhaltung vor Veranstaltungsbeginn kontrolliert wird. Weitere Informationen sind über den Veranstaltungskalender auf der Website der Bibliothek unter www.stadtbibliothek-neuss.de/veranstaltungen/ zu finden.

Bei den Lesebär-Oktoberterminen wird zum ersten Mal die App „Tigerbooks“ eingesetzt. Es handelt sich dabei um eine App, die eBooks und Hörbücher für Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahren enthält und von Bibliothekskunden und -kundinnen kostenlos genutzt werden kann. Durch zusätzliche Lern- und Lesespiele, Vorlesefunktion, Animationen und Audiorekorder können spielerisch die Geschichten entdeckt und Lesefreude gefördert werden. Die App gibt es für Mobilgeräte mit Android- oder iOS-System zum kostenlosen Download bei „Google Play“ oder im „Apple AppStore“. Zur kostenfreien Nutzung des Angebots wählen die Nutzer und Nutzerinnen den Namen der Bibliothek in einem Ausklappmenü und loggen sich mit ihren Bibliotheksdaten (Ausweisnummer und Passwort) an. Für die Ausleihdauer von einer Woche stehen anschließend zirka 6.000 Kinderbuchtitel unbegrenzt zur Verfügung.

(Stand: 29.09.2021/Spa)

Die Cover der Bücher finden Sie in unserem Bildarchiv.