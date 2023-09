29.09.2023 - Bauarbeiten in Norf - Busse fahren Umleitung

Ab kommenden Montag, 2. Oktober, finden auf der Südstraße in Norf mehrwöchige Bauarbeiten statt, deshalb fahren die Busse der Linien 841, 852 und NE1 eine Umleitung zwischen den Haltestellen „Norf Brücke“ und „Lessingplatz“. Die Umleitung führt über Nievenheimer Straße und Geibelstraße.

Für die Haltestelle „Wisselter Weg“ werden in beide Fahrtrichtungen Ersatzhaltestellen auf der Nievenheimer Straße, in der Höhe der Post, eingerichtet. Die Haltestelle „Südstraße“ wird in beide Fahrtrichtungen etwa 50 Meter weiter in Höhe der Roseggerstraße verlegt.

Alle Informationen stehen auch im Internet unter www.stadtwerke-neuss.de zum Abruf bereit.