29.10.2020 - Abteilung Statistik und Stadtforschung der Stadt Neuss veröffentlicht Datenspektren 2020

Die Abteilung Statistik und Stadtforschung der Stadt Neuss hat in den Datenspektren 2020 übersichtlich und kompakt die wichtigsten Zahlen und Daten für die Gesamtstadt und die statistischen Bezirke zusammengetragen und aufgearbeitet.

Interessierten Bürgerinnen und Bürgern, der Verwaltung und den Medien soll damit der Zugriff auf kleinräumige Daten zur Information oder zur Betrachtung innerstädtischer Zusammenhänge, Unterschiede und Entwicklungen erleichtert werden.

Die Datenspektren erscheinen jährlich und enthalten Daten aus verschiedenen Bereichen der Kommunalstatistik. Einen thematischen Schwerpunkt bilden die Daten zur Bevölkerung und deren Struktur sowie zur Bevölkerungsentwicklung. Einen weiteren Schwerpunkt bilden soziale Strukturdaten zu den Themen Erwerbsbeteiligung und Arbeitsmarkt. Eingerahmt werden diese Daten von Fakten zum jeweiligen statistischen Bezirk, so dass ein kompaktes Informationsmedium entsteht.

Die Datenspektren können in gedruckter Form bezogen werden und sind online abrufbar auf den Internetseiten der Abteilung Statistik und Stadtforschung unter https://www.neuss.de/wirtschaft/statistiken/downloads



(Stand: 28.10.2020/Bu)