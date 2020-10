29.10.2020 - Stadtteilkümmerer für Erfttal, Weckhoven und die Furth

Begleitung bei Behördengängen oder sonstige Hilfe: Auf der Furth, in Weckhoven und Erfttal finden Kinder, Jugendliche und ihre Eltern jetzt Stadtteilkümmerer als erste Ansprechpartner. Doch auch für Ideen, was für die Familien selbst oder den Stadtteil verbessert werden kann, haben die Stadtteilkümmerer ein offenes Ohr und helfen wenn möglich bei der Umsetzung. Dabei arbeitet die Stadt Neuss mit den bereits in den Statteilen aktiven Wohlfahrtverbänden zusammen. Dies sind:

Auf der Furth:

Further Hof (AWO Neuss)

Eva Jeng

Further Straße 110

evajeng@awoneuss.de

Treff 20 (Diakonie Rhein-Kreis Neuss)

Peter Klumps

Wingender Straße 20

0178/9423041

klumps@diakonie-neuss.de

In Weckhoven:

Christa Spindler und Jelena Eichwald (SkF Neuss)

Ferdinand-von-Lüninck-Weg 1

0163/7560615

pro4@skf-neuss.de

In Erfttal:

Bürgerhaus Erfttal (SKM Neuss)

Achim Schegule

Bedburger Straße 61

0157/34839732

Schnegule @skm-neuss.de

Die Stadtteilkümmerer sind Teil des Programms „Zusammen im Quartier – Kinder stärken – Zukunft sichern“ des Landes NRW und wird vom Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union gefördert.