29.11.2024 - Nearly Christmas – das Blockflötenorchester Neuss im Zeughaus

Alle Jahre wieder in der Weihnachtszeit – also "Nearly Christmas" – gibt es ein fast weihnachtliches Konzert vom Blockflöten-Orchester Neuss (BON) unter der Leitung von Ralf Bienioschek. In diesem Jahr findet es am Samstag, 14. Dezember 2024 um 17 Uhr Zeughaus statt.

Im Gepäck hat das BON, eines der größten Ensembles der Musikschule der Stadt Neuss, ein Programm voller wunderbarer Musik, die fast jeder an Weihnachten gerne hört. Die Gäste erwartet Klassik, Pop, Folk- und Filmmusik, arrangiert für Blockflöten, Harfen, Schlagzeug, Gitarre und mehr. Der Eintritt ist frei, am Ausgang kann gespendet werden.

Das BON existiert seit über zehn Jahren, zählt mehr als 35 ständige Mitglieder und ist zu einem festen Bestandteil im Portfolio der Musikschule geworden mit Auftritten auch weit über die Region hinaus. Der Einsatz von technischen Hilfsmitteln wie digitales Mischpult und Mikrofone für jede einzelne Blockflöte sorgen stets für guten und transparenten Klang und macht das BON einzigartig. Grooviges Musizieren bei Popmusik und orchestrales Musizieren bei klassischen Kompositionen sorgen für den besonderen Reiz des Ensembleklanges. Neue Mitspieler*innen sind herzlich willkommen. Proben-Ort ist die Musikschule im RomaNEum in Neuss. Weitere Informationen unter: www.musikschule-neuss.de

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (Das Blockflöten-Orchester Neuss (BON) | Foto: Jochen Rolfes)