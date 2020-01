30.01.2020 - „Begegnungen“ in der Kunstpause

Museumsdirektorin und Kuratorin der Ausstellung, Dr. Uta Husmeier-Schirlitz, führt am Donnerstag, 6. Februar 2020, um 13 Uhr kurz und kompakt durch die laufende Sonderausstellung „Begegnungen. Die verbindende Sprache der Kunst “ des Clemens Sels Museums Neuss.

In der Ausstellung treten 40 Bilderpaare, bestehend aus jeweils einem Objekt des Museums und einem Werk der russisch-jüdischen Privatsammlung Rubinstein-Horowitz, miteinander in den Dialog. In ihrer Gegenüberstellung eröffnen die Bilder eine große Themenvielfalt: Seefahrt, Japan, Schlaf und Traum und zahlreiche weitere Themen lassen die Besucherinnen und Besucher ihren ganz individuellen Zugang zu den Werken zu finden.

Die Teilnahmegebühr für die 30-minütige Kurzführung inklusive Eintritt beträgt 3,50 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen sind dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 02131/904141 erhältlich.