30.01.2020 - Mer kalle Nüsser Platt mit Prof. Schepping in der Stadtbibliothek

Zu Gast sind Professor Dr. Wilhelm Schepping und der Arbeitskreis Mundart der Vereinigung der Heimatfreunde Neuss, die sich dem Thema „Karneval in Nüss - fröher un hüt“ widmen. Alle Interessierten, die gerne Mundart hören und sprechen sind herzlich am Dienstag, 4. Februar 2020, in die Stadtbibliothek, Neumarkt 10, eingeladen. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Teilnehmende haben auch die Gelegenheit selbst freie Mundarttexte vorzutragen.