30.01.2024 - roundabout-Konzert

Roundabout, der Jazz- und Pop-Chor der Musikschule Neuss, lädt ein zu zwei Konzerten und freut sich darauf, wieder auf der Bühne im Pauline-Sels-Saal zu stehen. Das erste Konzert findet am Samstag, 3. Februar 2024, um 19.30 Uhr statt. Nur einen Tag später, am Sonntag, 4. Februar 2024, um 17 Uhr folgt das zweite Konzert. Der Chor singt, groovt und swingt mit großer Freude und Lebendigkeit. Unter der Leitung von Anne Hartkamp präsentiert roundabout einen bunten Mix mit Songs aus den Bereichen Jazz, Rock, Soul und Pop. Sehr wenige Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.