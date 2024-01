30.01.2024 - Sprechzeiten an Karneval

Das Rathaus der Stadt Neuss ist am Donnerstag, 8. Februar 2024 (Altweiber) von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Die Sprechzeit von 13 bis 18 Uhr entfällt an diesem Tag. Am Freitag, 9. Februar 2024, und Samstag, 10. Februar 2024, ist das Bürgeramt zu den üblichen Sprechzeiten von 8 bis 12.30 Uhr beziehungsweise 8.30 bis 13.30 Uhr geöffnet. An Rosenmontag (12. Februar 2024) bleibt die Verwaltung geschlossen.

Die Außenstellen des Bürgeramtes in Norf und Holzheim bleiben vom 8. bis einschließlich 12. Februar 2024 geschlossen. Ab Dienstag, 13. Februar 2024, sind alle Einrichtungen wieder regulär geöffnet.

Die Stadtbibliothek Neuss hat am Altweiberdonnerstag, 8. Februar 2024, von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Am Freitag, 9. , sowie am Samstag, 10. Februar 2024, öffnet sie zu den gewohnten Zeiten ihre Türen, also am Freitag von 10.30 Uhr bis 22 Uhr und am Samstag von 10.30 Uhr bis 18 Uhr. Am Sonntag, 11. Februar 2024, bleibt die Stadtbibliothek geschlossen. Die elektronischen Angebote wie die „Onleihe“ und die Datenbanken können wie gewohnt aufgerufen und genutzt werden.