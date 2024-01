30.01.2024 - Veranstaltungen der VHS im Februar

Die Volkshochschule (VHS) der Stadt Neuss bietet im Februar wieder vielfältige Kurse und Vorträge im RomaNEum an.

Französisch-Offensive der VHS

Mit Frankreich fühlen sich viele Menschen in Neuss verbunden: Es gibt seit mehr als 50 Jahren einen lebhaften Deutsch-Französischen Kulturkreis, private Kontakte und Freundschaften, Vorträge sowie Reisen in das schöne Nachbarland. Im Februar starten in der VHS im RomaNEum viele neue Angebote in Französisch mit frischen Lehrkräften und in vielfältigen Formaten: online, als Bildungsurlaub, klassisch als Kurs einmal in der Woche, kompakt als Abiturvorbereitung und als Koch- oder Bewegungsangebot. Details und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich unter www.vhs-neuss.de.

VHS und THW Infoveranstaltung: Was tun im Katastrophenfall?

Ausfälle der kritischen Infrastruktur - wie ein großräumiger Stromausfall - können auch in Deutschland vorkommen. Außerdem bewirkt der Klimawandel - bereits jetzt und hier - eine Zunahme von Extremwetterereignissen wie Starkregen.

Wie sollte ein Haushalt vorbereitet sein, was soll man unternehmen und vor allem was unterlassen? Zwei Experten des Technischen Hilfswerks geben am Montag, 19. Februar 2024, um 17 Uhr, in der VHS im RomaNEum Tipps, die jede*r einfach befolgen kann.

Die Infoveranstaltung ist entgeltfrei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Mehr Infos gibt es online.



VHS-Reisevortrag Nepal

Am Dienstag, 20. Februar 2024, führt Annette Wozny-Koepp in der VHS im RomaNEum mit einer Bildereise durch Nepal. Die unglaubliche landschaftliche Vielfalt des Landes mit den unterschiedlichsten Klimazonen reicht vom subtropischen artenreichen Tiefland bis zur eisigen atemberaubenden Bergwelt der Achttausender. Auch kulturell bietet Nepal eine Fülle, gekrönt von den Begegnungen mit offenen und freundlichen Menschen. Der Bogen des in Nepal Erlebbaren ist weit gespannt: Vom lauten, chaotischen Kathmandu bis zur absoluten Stille in den Bergen des Himalayas.

Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr und die Teilnahme kostet sieben Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich. Mehr Infos und Anmeldemöglichkeit unter gibt es bei der VHS.

VHS-Exkursion: Mit der Kölner U-Bahn in den Atombunker

Zu einer Führung durch den ehemaligen Zivilschutzbunker in Köln-Kalk am Donnerstag, 22. Februar 2024, lädt die VHS ein. Täglich eilen etliche tausende Fahrgäste durch die U-Bahn-Gänge, steigen aus und um – und nahezu niemand ahnt etwas davon, in einem Bunker zu sein. Verkleidet hinter Stahllamellen verbergen sich tonnenschwere Schiebetore. Der dahinter liegende Schutzraum sollte für rund 2.400 Menschen das Überleben für 14 Tage sichern. Nach einem einführenden Vortrag erkunden die Teilnehmenden während der Führung die aufwändigen technischen Anlagen zur Belüftung und Wasserversorgung, Sie sehen die Notküche, die Waschräume und die Liegen, auf denen die Menschen verharren sollten. Im Anschluss haben sie eine realistische Vorstellung von der beklemmenden Situation, die im Bunker geherrscht hätte.

Die Führung dauert von 16 bis 17.30 Uhr, der Treffpunkt ist vor Ort in der Mittelebene der U-Bahnstation Köln-Kalk. Die Teilnahme an der Exkursion kostet 26 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich und online möglich.



Grafik und Malerei an der VHS

Ab Montag, 26. Februar 2024, können künstlerisch Interessierte ihr Spektrum an zeichnerischen und malerischen Techniken an insgesamt 13 Vormittagen im RomaNEum, 14-täglich von 09.15 bis 11.30 Uhr, erlernen und vertiefen. Die Möglichkeiten reichen von Bleistift-, über Kohle- und Pastellzeichnungen bis zu Acryl- und Ölmalerei. Das Kursentgelt beträgt 140,79 Euro.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es online.

VHS Faszien-Yoga

An insgesamt 15 Terminen ab Montag, 19. Februar 2024, können Teilnehmende mit Faszien-Yoga Geschmeidigkeit und ein positive Körperwahrnehmung im RomaNEum erlernen und üben. Immer montags von 20 bis 21.30 Uhr werden die ausgewählten Yoga-Übungen durch Achtsamkeits- und Atemübungen effektiv ergänzt, um Ausgleich und tiefe Entspannung zu schaffen. Das Kursentgelt beträgt 126 Euro.

Auf der Website der VHS gibt es weitere Informationen und die Online-Anmeldung.

Jürgen Wiebicke über „Emotionale Gleichgewichtsstörung“

Am Donnerstag, 29. Februar 2024, ist Jürgen Wiebicke zu Gast in der VHS im RomaNEum. Er beleuchtet das aktuelle gesellschaftliche Lebensgefühl. Viele Menschen in Deutschland sehen ihre Komfortzone und ihr privates Leben von vielen Seiten bedroht, was Gefühle wie Angst, Wut und Hilflosigkeit hervorrufen kann. Er analysiert die heutige Situation und schlägt ein Mittel vor gegen die Angst: das selbständige Denken.

Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr und ist entgeltfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mehr Infos gibt es online.