30.03.2020 - ABGESAGT: „Bus nach Chalons“

Aufgrund der aktuellen Einschränkungen wegen der Corona-Virus-Pandemie, muss die Wochenendfahrt in die Partnerstadt Châlons-en-Champagne leider abgesagt werden. Die Bürgerreise hätte in diesem Jahr vom 12. bis 14. Juni 2020 stattgefunden.

Für weitere Informationen steht Jessica Gleß vom Bürgermeisteramt unter den Rufnummern 02131-902024 beziehungsweise 0173-4853788 sowie per E-Mail unter jessica.gless@stadt.neuss.de zur Verfügung.