30.05.2022 - Endspurt für das Shakespeare Festival 2022

Endspurt für das Shakespeare Festival! Wer noch nicht da war oder noch einmal ins Globe Theater Neuss kommen möchte, hat noch eine Woche Zeit. Das Shakespeare Festival 2022 startet in die letzte Woche. Und wie in den vergangenen Wochen lädt das Setting rund um das Globe bei sommerlichen Temperaturen vor und nach den Veranstaltungen zum Verweilen ein.

Wir geben einen Überblick über das Programm der vierten Festivalwoche (30. Mai bis 5. Juni):

Am Montag, 30. Mai 2022, und Dienstag, 31. Mai 2022, beschäftigt sich das Rheinische Landestheater Neuss mit dem jungen Theaterautor William Shakespeare, der sich beim Vorsprechen in einen jungen Romeo-Darsteller verliebt. Doch im weiteren Verlauf in „Shakespeare in Love“ entpuppt sich der angehende Romeo als junge Frau, die dem Theatermann zu Füßen liegt.

Am Mittwoch, 1. Juni 2022, kommen nicht nur Cineast*innen bei „Edward II., Die Liebe bin ich“, einer Filmnacht des Schauspiel Köln im Globe Neuss, auf ihre Kosten.

Am Donnerstag, 2. Juni 2022, und Freitag, 3. Juni 2022, bespielt erneut die britische Truppe The HandleBards das Globe. Die Company hat eine abgedrehte und urkomische Fassung von „Romeo & Juliet“ mit im Gepäck, auf die sich auch Schüler*innen in der Schulvorstellung am Freitag um 15 Uhr freuen können.

Am Samstag, 4. Juni 2022, und Sonntag, 5. Juni 2022, ist die

bremer shakespeare company wieder zu Gast im Globe und zeigt die drei Monologe: „Ich, Cinna / Ich, Caliban / Ich, Malvolio“.

Der Abschluss des Shakespeare Festivals 2022 steht am Samstag, 4. Juni 2022, und Sonntag, 5. Juni 2022, an mit dem türkischen Tiyatro BeReZe. Dieses geht der Frage nach, wie Tyrannen und Mörder nachts ruhig schlafen können. Mit nur zwei Personen auf der Bühne zeigt die Truppe „Macbeth. A Nightmare For Two“ voller Energie, Situationskomik und einer großen Portion Liebe für Absurditäten.

Bei all den interessanten Inhalten zum Ansehen, Hören, Erleben, Staunen und Mitmachen versteht sich das Shakespeare Festival als ein farbenfroher Ort der Begegnung: Leute treffen, vor oder nach der Veranstaltung zusammensitzen, die gute Atmosphäre und das gemütliche Ambiente gemeinsam genießen. Die beliebten Festival-Picknickkörbe, bestückt mit Baguette, Dips und Feigensenf, Käse und Weintrauben, sind über die Website shakespeare-festival.de bestellbar. Hier sind auch alle weiteren Festivaltermine und Zusatzangebote wie Workshops und Publikumsgespräche zu finden.

Tickets sind erhältlich über die Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9, unter shakespeare-festival.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Shakespeare Festival 2022

Mai bis 5. Juni 2022

Globe Theater Neuss, Hammer Landstraße 2, 41460 Neuss

Ticket-Hotline: 02131 526 99 99 9

shakespeare-festival.de

Folgen Sie uns auf Facebook:

https://www.facebook.com/GlobeNeuss/

oder auf Instagram:

https://www.instagram.com/shakespearefestivalneuss/

Die Termine der vierten Festivalwoche auf einen Blick:

SHAKESPEARE IN LOVE

nach dem Drehbuch von Marc Norman und Tom Stoppard

Rheinisches Landestheater Neuss

Mo., 30. Mai 2022, 20 Uhr

Di., 31. Mai 2022, 20 Uhr

EDWARD II., DIE LIEBE BIN ICH

nach Christopher Marlowe, von Ewald Palmetshofer

Schauspiel Köln

eine Filmnacht im Globe

Mi., 1. Juni 2022, 19 Uhr

ROMEO AND JULIET

von William Shakespeare

The HandleBards

Do., 2. Juni 2022, 20 Uhr

Fr., 3. Juni 2022, 15 Uhr (Schulvorst.) & 20 Uhr

ICH, CINNA / ICH, CALIBAN / ICH, MALVOLIO

drei Solostücke von Tim Crouch

bremer shakespeare company

Sa., 4. Juni 2022, 14 Uhr

So., 5. Juni 2022, 14 Uhr

MACBETH. A NIGHTMARE FOR TWO

Tiyatro BeReZe

Sa., 4. Juni 2022, 20 Uhr

So., 5. Juni 2022, 20 Uhr

In unserem Bildarchiv finden Sie ein Foto für Ihre Berichterstattung.

Fotounterzeile:

Handlebards-CovCath-@garryjonesphotography-23