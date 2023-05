30.05.2023 - Bezirksausschuss III – Selikum, Reuschenberg, Weckhoven, Hoisten tagt am Donnerstag

Über den Sachstand des Moderationsverfahrens zur Bezirkssportanlage Weckhoven berichtet die Verwaltung in der nächsten Sitzung des Bezirksausschusses III am kommenden Donnerstag, 1. Juni 2023. Ebenso auf der Tagesordnung steht ein Bericht über den Ortstermin in Selikum zum Thema „Beleuchtung der Gehwege“, welcher am 18.04.2023 durchgeführt wurde.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr in der Aula der Gemeinschaftsgrundschule Kyburg, Maximilian-Kolbe Straße 14 41466 Neuss und wird von der Ausschussvorsitzenden Nadine Baude geleitet.

Die Sitzungsunterlagen stehen im Bürgerinfoportal auf Neuss.de zur Verfügung.