30.05.2023 - Schulausschuss tagt am Mittwoch

Über den Umzug der Realschule Holzheim an den Schulstandort Gnadentaler Allee berät der Schulausschuss der Stadt Neuss in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 31. Mai 2023. Daneben stehen Beratungen zur Übertragung der Schulträgerschaft des Theodor-Schwann-Kollegs an den Rhein-Kreis Neuss und ein Bericht der Verwaltung zur Erweiterung des Schulhofes Allerheiligen auf der Tagesordnung.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr in der Gesamtschule Janus Korczak und wird vom Ausschussvorsitzenden Ralph-Erich Hildebrandt geleitet.

Die Sitzungsunterlagen stehen im Bürgerinfoportal auf Neuss.de zur Verfügung.