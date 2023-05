30.05.2023 - Zahlreiche Maßnahmen zur Digitalisierung der Neusser Schulen

In weniger als einem Monat beginnen die Sommerferien, doch auch während dieser Zeit ist weiter viel Bewegung in der Digitalisierung der städtischen Neusser Schulen. Dies zeigt sich an ganz verschiedenen Maßnahmen, wie der Beigeordnete Ralf Hörsken am 31. Mai 2023 im Schulausschuss berichten wird. „Eine gute digitale Infrastruktur ist heute unerlässlich, dazu gehört neben schnellem Internet auch die Ausstattung mit modernen Endgeräten. Alles zusammen bietet den Lehrkräften ganz neue Möglichkeiten, wie sie den Unterricht für und mit den Kindern und Jugendlichen gestalten können“, erläutert Hörsken.

Zuletzt wurde die Pestalozzischule an das sogenannte FTTH-Netz angeschlossen. FTTH steht für „fibre to the home“, was bedeutet, dass eine Glasfaser-Leitung bis in die Wohn-, Geschäfts- oder in diesem Fall bis in die Klassenräume verlegt wurde. Mit Abschluss der Maßnahme sind alle 37 städtischen Schulen an das FTTH-Netz angebunden.

Noch vor den Sommerferien soll damit begonnen werden, in den Grundschulen interaktive Tafeln zu montieren. Insgesamt wurden bisher 297 Präsentationsmedien verbaut, was neben interaktiven Tafeln auch 75-Zoll-Monitore und ähnliches beinhaltet. Diese Maßnahmen werden mit Mitteln aus dem Förderprogramm „Digitalpakt“ des Landes Nordrhein-Westfalen finanziert.

Auch die Ausstattung aller Schülerinnen und Schüler mit iPads läuft weiter planmäßig. So konnten an 20 Grundschulen etwa 5.000 iPads neu verteilt werden, die zuvor an weiterführenden Schulen genutzt wurden. Die Kinder an den verbleibenden fünf Neusser Grundschulen erhalten ihre iPads noch vor Ende des Schuljahres. Mit Hinblick auf die Sommerferien, die in diesem Jahr am 22. Juni beginnen, läuft außerdem die Planung für den Schuljahreswechsel. Hier müssen Jahr für Jahr die Kinder und Jugendlichen, die die Schule beenden oder wechseln, ihre Geräte zurückgeben sowie die neuen Schülerinnen und Schüler neu ausgestattet werden.

An allen städtischen Neusser Schulen wird nach den Sommerferien schrittweise die Schul-Cloud „ITaS ID“ starten. Die notwendige Hardware hierfür wurde bereits installiert, so dass die Schulen zukünftig die Cloud zum Hochladen und Speichern von Texten und Aufgaben oder für Lernmanagementsysteme und Online-Lernplattforme nutzen können.

Um die vielen Aktivitäten rund um die Digitalisierung der Schulen weiter voranzutreiben, fand Mitte Mai erstmals ein Treffen zwischen den Digitalisierungsbeauftragten der Grundschulen, dem Schulverwaltungsamt und der ITK-Rheinland statt, die als IT-Dienstleister der Stadt Neuss tätig ist. Auch mit den Zuständigen an den weiterführenden Schulen soll noch im laufenden Schuljahr ein entsprechendes Treffen stattfinden. Die Stadt Neuss ist als Schulträger für die sogenannten äußeren Schulangelegenheiten zuständig, was im Bereich der Digitalisierung die technische Ausstattung betrifft. Die Medienkonzepte, und damit die Einbindung der Technik, liegen jedoch vorrangig bei den Schulen selbst, weswegen ein enger Austausch zwischen Stadt Neuss und den Schulen gepflegt wird.