30.06.2021 - Sonntag ist Familientag

Sonntag ist Familientag: Dazu bietet das Clemens Sels Museum Neuss am kommenden Sonntag, 4. Juli 2021, neben Führungen für Erwachsene auch zur selben Zeit einen Kreativworkshop für Kinder an.

Los geht es um 11.30 Uhr im Feld-Haus, der Dependance des Museums, auf der Insel Hombroich. Dort zeigt Kuratorin Romina Friedemann im Rahmen der Sonderausstellung „Frauke Dannert. Entlang der Fenster und Spiegel“ die filmische Arbeit der Kölner Künstlerin, die sie eigens für das Feld-Haus konzipiert hat.

Um 14 Uhr geht Kunstvermittlerin Alexandra Kruglova durch die aktuelle Sonderausstellung „INTER NATIONES. Die Menschen im römischen Novaesium“ auf eine spannende Zeitreise. Die kurzweilige Führung dauert 60 Minuten und kostet vier Euro, der Eintritt ist wie an jedem ersten Sonntag im Monat frei.

„Römische Soldaten und ihre Waffen“ heißt es in den gleichzeitig stattfindenden Kreativworkshop für Kinder ab sechs Jahren mit Archäologe Jost Auler. Die römischen Soldaten, die vor 2000 Jahren in Novaesium, dem römischen Neuss, stationiert waren, kamen aus vielen verschiedenen Ländern. Dabei brachten sie als Berufssoldaten ihre eigenen Waffen mit. Nach einer kleinen Waffenkunde in der Römerabteilung unserer Sammlung heißt es: Ab in die Toga! Pfeil und Bogen werden im Park neben dem Museum selbst ausprobiert. Der 90minütige Workshop kostet pro Kind vier Euro Teilnahmegebühr plus zwei Euro Materialkosten, der Eintritt ist frei.

Eine weitere Führung durch die Sonderausstellung startet um 15.30 Uhr im Foyer. Unter dem Thema „Römer.Essen.Kräuter“ erfahren die Besucher*innen alles Wissenswerte rund um Köstlichkeiten und Heilkräuter aus der römischen Küche der damaligen Zeit. Die Führung kostet vier Euro pro Person, der Eintritt ist frei.

Eine Anmeldung für alle Angebote ist erforderlich und dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 02131/904141 möglich.

Besuchende werden gebeten, sich vorab über die aktuellen Verhaltens- und Abstandsregeln im Museum auf www.clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch unter 02131/904141 zu informieren.



(Stand: 30.06.2021/Stgl)